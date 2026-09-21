رئيسة تشيلي السابقة تسحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت رئيسة تشيلي السابقة، ميشيل باشليه، سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعد أسابيع من حلولها في المرتبة ما قبل الأخيرة بين ثمانية مرشحين في استطلاع للرأي غير رسمي.

وقالت باشليه، وهي أول امرأة تتولى رئاسة تشيلي، في مقطع فيديو نُشر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي: «أعلن قراري بعدم المضي قدماً في ترشحي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة».

وذكرت الحكومة التشيلية في بيان أنها «سحبت دعمها لترشيح السيدة باشليه في مارس». لكنها لم تدعم منذ ذلك الحين أياً من المرشحين المتنافسين، كما أعادت الحكومة «التأكيد على التزامها بالتعددية وبإصلاح الأمم المتحدة». وحتى الآن، وفي إطار ثلاث جولات من التصويت ضمن العملية غير الرسمية لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة، وضع مجلس الأمن المكون من 15 عضواً نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان في الصدارة مرتين. أما في الجولة الثالثة، فتصدرت قائمة المرشحين وزيرة خارجية غويانا السابقة، كارولين رودريغيز بيركيت.