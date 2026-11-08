أكلة شتوية تفيد قلبك وأمعاءك .. 7 فوائد للفاصولياء لا تتوقعها

قد لا يكون طبق التشيلي، المصنوع عادة من الفاصولياء والطماطم والتوابل، مجرد وجبة شتوية دافئة ومشبعة؛ إذ يمكن أن يوفر مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم. لكن فوائده تعتمد على المكونات المستخدمة، خصوصاً نوع البروتين وكمية الملح والدهون المضافة.

وفيما يلي سبع فوائد محتملة لهذا الطبق، وكيفية تحضيره بطريقة أكثر توازناً.

1. يدعم صحة القلب

تتميز الفاصولياء باحتوائها على الألياف، التي قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار، فيما توفر الطماطم مركب "الليكوبين"، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية. ولتعزيز القيمة الغذائية للتشيلي، يمكنك اختيار وصفة نباتية أو استخدام الديك الرومي أو الدجاج قليل الدهن بدلاً من اللحوم الغنية بالدهون المشبعة.

2. يعزز الهضم ويقاوم الإمساك

تساعد الألياف الموجودة في الفاصولياء والخضراوات على تحسين حركة الأمعاء وتقليل احتمالات الإمساك. كما تحتوي الفاصولياء على النشا المقاوم، الذي يصل جزء منه إلى الأمعاء الغليظة، حيث تستخدمه البكتيريا النافعة. وإذا لم تكن معتاداً على تناول كميات كبيرة من الألياف، فمن الأفضل زيادتها تدريجياً مع شرب كمية كافية من الماء لتقليل الانتفاخ والغازات.

3. يساعد على ضبط سكر الدم

توفر الفاصولياء مزيجاً من الألياف والبروتين والكربوهيدرات التي تُهضم ببطء نسبياً، ما قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع لسكر الدم بعد الوجبات. ويمكن أن يكون التشيلي خياراً مناسباً ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة عند الاعتماد على الفاصولياء والخضراوات وتقليل اللحوم الدسمة والإضافات السكرية. لكنه ليس علاجاً للسكري ولا بديلاً عن الأدوية الموصوفة.

4. يمد الجسم بالحديد

تحتوي الفاصولياء واللحوم على الحديد الضروري لتكوين الهيموغلوبين ونقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم. ويتميز الحديد الموجود في اللحوم بسهولة امتصاصه مقارنة بالحديد النباتي. ولتحسين امتصاص الحديد من الفاصولياء، يمكنك إضافة الطماطم أو الفلفل الغني بفيتامين "سي". أما التعب المستمر والصداع وصعوبة التركيز، فلا تكفي وحدها لتشخيص نقص الحديد، وقد تستدعي التقييم الطبي.

5. يساعد على الحفاظ على العضلات والشبع

يوفر التشيلي البروتين من الفاصولياء أو اللحوم أو الدواجن، وهو عنصر ضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها، خاصة مع التقدم في العمر أو أثناء إنقاص الوزن. كما قد تساعد الألياف والبروتين على الشعور بالشبع مدة أطول، ما يجعل الطبق خياراً عملياً لوجبة متوازنة.

6. يوفر مضادات أكسدة تدعم الصحة

يحتوي التشيلي المصنوع من الطماطم على الليكوبين، الذي يساعد على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية. وقد ربطت بعض الأبحاث بين تناول الطماطم أو الليكوبين ومؤشرات صحية أفضل، بما في ذلك مؤشرات مرتبطة ببعض أنواع السرطان. لكن هذه النتائج لا تثبت أن تناول التشيلي يمنع السرطان؛ إذ تتأثر المخاطر بعوامل متعددة، منها النظام الغذائي العام ونمط الحياة.

7. قد يدعم صحة الدماغ

تشير أبحاث إلى احتمال ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات ومضادات الأكسدة بصحة إدراكية أفضل. لكن الأدلة لا تكفي للقول إن الليكوبين الموجود في الطماطم أو طبق التشيلي تحديداً يمنع ألزهايمر أو يبطئ التراجع الإدراكي.

انتبه إلى الملح والإضافات

قد ترتفع كمية الصوديوم في التشيلي عند استخدام الفاصولياء المعلّبة أو مكعبات المرق والصلصات الجاهزة. ويمكنك تقليل الصوديوم باختيار الأنواع قليلة الملح، وشطف الفاصولياء المعلّبة بالماء الجاري؛ إذ يساعد ذلك على خفض جزء من الصوديوم. كذلك، قد تزيد اللحوم الدسمة وكميات الجبن والقشدة الحامضة ورقائق التورتيلا من السعرات والدهون المشبعة. والأفضل استخدام كميات معتدلة منها، مع زيادة الخضراوات واختيار البروتين قليل الدهن.