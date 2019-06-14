العين يتعاقد مع الجزائري مزيان.. ويخطف «خليفة جيان»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أغلقت شركة كرة القدم بنادي العين ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عبدالرحمن مزيان، بعقد لمدة أربع سنوات ينتهي في عام 2023، ومهاجم فريق نهضة بركان المغربي، الدولي التوغولي لابا كودجو، بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2022، وما يميز التعاقد مع مزيان وكودجو أنهما في صفقتي انتقال مجاني بعد انتهاء عقودهما مع نادييهما، في وقت عزز «الزعيم» كذلك صفوفه بمدافع فريق عجمان، محمد هلال، حتى 2024.

وقال مشرف فريق العين، محمد عبيد «حماد»، في حديثه للموقع الرسمي، إن الجزائري عبدالرحمن مزيان من اللاعبين المهمين الذين يمتلكون إمكانات فنية عالية، وقادر على تقديم الإضافة المطلوبة مع زملائه بالفريق، والمساهمة في تحقيق أهداف النادي المرجوة، وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

وتعتبر صفقة الجزائري مزيان والتوغولي لابا كودجو ثالثة الصفقات الأجنبية التي يبرمها النادي بعد البرازيلي كايو كانيدو القادم من الوصل وخامس الصفقات في المجمل بعد لاعب الجزيرة محمد جمال ولاعب عجمان محمد هلال، بينما كان النادي جدد عقود كل من الحارس خالد عيسى والمدافعين بندر الاحبابي ومحمد أحمد، بجانب لاعب الوسط أحمد برمان، علاوة على الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني.

وستكون تجربة العين هي الاحترافية الأولى للاعب الجزائري عبدالرحمن مزيان خارج الجزائر، وذلك على الرغم من العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

ويصنف مزيان (25 عاماً) الذي سيظهر مع العين بالقميص رقم 8 من بين اللاعبين الموهوبين في الجزائر، وكانت نشأته مع فريق أولمبي المدية قبل انتقاله إلى فريق اتحاد العاصمة الذي منحه الأضواء، كما تدرج اللاعب في منتخبات المراحل السنية وصولاً للمنتخب الأول للمحليين، ويجيد مزيان وظيفة صانع الألعاب والجناح، وقد تُوج بجائزة أفضل لاعب محلي في الجزائر عام 2018.

في المقابل، فإن المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو (27 عاماً) الذي سيرتدي القميص رقم 9 يعد مكسباً لخط هجوم فريق العين لخلافة الدولي السويدي، ماركوس بيرغ، إذ يمتلك كودجو حساسية كبيرة مع شباك المنافسين مكنته من التتويج هدافاً لكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» برصيد ثمانية أهداف، بينما محلياً نجح في تسجيل 18 هدفاً من أصل 18 مباراة خاضها أخيراً مع فريقه المغربي، وهو ما قد يؤهله لخلافة أسطورة العين السابق، الغاني اسامواه جيان.

بدوره، كان لاعب العين الجديد، محمد هلال، أحد أبرز مفاتيح اللعب في عودة عجمان إلى دوري الخليج العربي في رحلة تحدي المنافسة على الصعود، وقدم موسماً استثنائياً مع الفريق بدوري الخليج العربي في الموسم قبل الماضي الذي يعتبر بمثابة إثبات وجود لأي فريق صاعد، وتم استدعاؤه من قبل إلى صفوف المنتخب الوطني للشباب والأولمبي.

وقال محمد هلال، الذي لعب لمنتخبي الشباب والأولمبي، إنه يأمل في أن يكون انضمامه لـ«الزعيم» بمثابة طريق نحو الالتحاق بالمنتخب الوطني لكرة القدم في الاستحقاقات المقبلة، واصفاً في الوقت نفسه خطوة التعاقد مع العين بالعملاقة في مشواره الكروي.

وأضاف في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين بعد توقيعه لعقد لمدة خمسة مواسم قادماً من صفوف فريق عجمان: «عندما حصلت على عرض نادي العين، لم أفكر قط في الأمور المالية بقدر التفكير في تحقيق طموحاتي الكبيرة مع هذا النادي الذي يعتبر الانتماء إليه حلماً بالنسبة لأي لاعب، وفضلت الانتقال إلى الزعيم حتى أضيف لمسيرتي الكروية إنجازات تاريخية غير مسبوقة».

- تجربة العين هي الاحترافية

الأولى للاعب الجزائري

عبدالرحمن مزيان خارج الجزائر.