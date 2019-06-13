التونسي غازي الغراريري مدربا للحمرية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلن نادي الحمرية الرياضي الثقافي في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام " عن تعاقده مع المدرب التونسي غازي الغرايري ليقوده في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى بعقد يمتد لموسم واحد، على ان يكون المدرب المواطن محمد اسماعيل مساعدا له كمدرب عام للفريق.

وحضر مراسيم توقيع العقد رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية جمعة الشامسي والذي اقيم بمقر النادي.