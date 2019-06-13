المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» بأن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع المشرف الفني السابق لفرق سلة المراحل السنية في نادي الوصل، السوري محمد القدسي، وذلك عقب انتهاء علاقة القدسي مع الإمبراطور الشهر الماضي.

رفض

رفض كلٌّ من حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، ولاعب الفجيرة فيرناندو غابرييل، الإدلاء بأي تصريحات صحافية، عقب استماع لجنة الانضباط إلى إفادات كلٍّ منهما خلال جلستها، أول من أمس، بشأن واقعة «الغمزة».

وليد عباس

هنأ عدد من لاعبي دوري الخليج العربي زميلهم لاعب فريق شباب الأهلي، الدولي وليد عباس، بمناسبة يوم ميلاده، ونشروا عبر حساباتهم في «إنستغرام» صورة لوليد مرفقة بعبارات التهنئة.