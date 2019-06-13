2000 بحار في سباق غناضة لليخوت الشراعية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، اليوم، باب التسجيل لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ووصل عدد المشاركين في السباق حتى يوم أمس إلى 2000 في الجولة الرابعة من هذه الفئة.

ويتنافس المشاركون على جوائز مالية كبيرة بقيمة أربعة ملايين درهم، بالإضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وينطلق السباق ظهر بعد غدٍ من أعالي جزيرة أبوالأبيض لمسافة 28 ميلاً بحرياً وصولاً إلى منصة التتويج بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة، ويتبقى في موسم سباقات 60 قدماً سباق دلما التاريخي الذي يقام في شهر أكتوبر المقبل.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أحمد ثاني مرشد الرميثي، عن سعادته بالإقبال الكبير على التسجيل في سباق غناضة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وصول عدد البحارة المشاركين إلى 2000 بحار يعد إنجازاً كبيراً، خصوصاً إذا ما وضع في الاعتبار إقامة السباق في الفترة الحالية خلال أشهر الصيف الحارة».