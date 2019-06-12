العوضي: سلمنا اتحاد الكرة مستندات تثبت وجود تلاعب في مباراة شباب الأهلي والفجيرة

المصدر: منصور السندي-دبي

هدد رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات محمد إسماعيل العوضي بتصعيد الشكوى التي تقدم بها النادي الى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ضد ناديي شباب الأهلي والفجيرة وكذلك حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة المحترف البرازيلي فيرناندو غابرييل بشأن بوجود تلاعب بين الفريقين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة في دوري الخليج العربي، مشددا على أن ناديه قدم المستندات كافة التي تثبت وجود تلاعب في المباراة التي أنتهت بفوز الفجيرة 3-1 ماتسبب في هبوط نادي الإمارات الى دوري الدرجة الأولى وبقاء الفجيرة في دوري الخليج العربي.

وقال العوضي في تصريحات صحافية عقب الجلسة التي عقدتها لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء"واثقون بأن اللجان القضائية في اتحاد الكرة ستنصف نادي الإمارات في هذه القضية وفي حال لم يتم إنصافنا فإننا مستعدون لتصعيد القضية الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية" كأس" حال استدعى الأمر".

وأضاف" عملية التلاعب واضحة من خلال لقطات الفيديو الخاص بالواقعة وقدمنا المستندات والفيديوهات التي تساعدنا في كسب هذه القضية خصوصا أن الأدلة كلها واضحة وشعرنا بنسبة كبيرة جدا بأن حقنا لا يمكن أن يضيع".