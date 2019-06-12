وكيل مدرب العين يعرض الجنوب إفريقي باتوسي على «الزعيم»

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشفت صحيفة «سبورت 24» الجنوب إفريقية أن وكيل أعمال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، طرح على إدارة «الزعيم» الحصول على خدمات موكله المهاجم الجنوب إفريقي آياندا باتوسي، الذي يلعب على سبيل الإعارة حالياً مع فريق الاستقلال الإيراني حتى 30 يونيو الجاري من فريق كيب تاون الجنوب إفريقي. وأضافت الصحيفة، في عددها أمس، أن «مهاجم كيب تاون باتوسي محط اهتمام كبير من فريق العين، وإعارته مع فريق الاستقلال ستنتهي يوم 30 يونيو، وهو يواجه صعوبة في تمديد إقامته في إيران، وهنالك اهتمام من فريق العين بخدماته، كما أن وكيل أعمال مدرب العين الكرواتي إيفان ليكو، هو نفسه وكيل أعمال المهاجم آياندا باتوسي».