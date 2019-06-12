محمد الشرقي يكرِّم أصحاب الإنجازات الرياضية في نادي الفجيرة للفنون القتالية

المصدر: الفجيرة - وام

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، أصحاب الإنجازات الرياضية في نادي الفجيرة للفنون القتالية وشركائه. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الثالث، الذي أقامه النادي بفندق نوفوتيل بالفجيرة، وشهد تكريم 485 لاعباً ولاعبة، تمكنوا من نيل ميداليات في التايكوندو والجودو والجوجيتسو والمصارعة، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

وتضمن الحفل عرض فيديو لخص النجاحات التي حققها منتسبو النادي، في الجانبين التنظيمي والتنافسي الموسم الماضي، وتوجها في الموسم 2018-2019 باستضافة وتنظيم ست بطولات دولية كبرى، أقيمت برعاية سمو ولي عهد الفجيرة.

حضر حفل التكريم سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من القيادات الرياضية والمجتمعية. وقال العميد أحمد حمدان الزيودي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، في تصريحات صحافية، إن الرعاية الكريمة لسمو ولي عهد الفجيرة، والدعم الذي يقدمه، مهدا للنقلة النوعية للنادي في تحقيق الإنجازات الرياضية.

جدير بالذكر أن نادي الفجيرة للفنون القتالية حقق في موسم 2018-2019 درع التفوق العام برياضة التايكوندو إلى جانب 485 ميدالية ملونة منها 135 ذهبية، و164 فضية، و169 برونزية. فيما حصد منتسبوه على مستوى المشاركات الدولية الخارجية أربع ذهبيات وثلاث فضيات و11 برونزية.