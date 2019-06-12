الرميثي: اجتماع الغد يحدد مهام الجهاز الإداري للوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجهاز الإداري للفريق الأول سيعقد اجتماعاً مهماً غداً، بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، عبدالله سالم، لبحث عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها تحديد مهام أعضاء الجهاز الإداري للفريق، الذي يضم مدير الفريق عبدالسلام جمعة، وإداري الفريق فهد مسعود، وبحث إمكانية تعيين عبدالسلام جمعة مديراً ومشرفاً عاماً في الوقت نفسه على الفريق الأول، بجانب فريق الرديف.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع، أيضاً، خطة إعداد الفريق الأول للموسم الجديد، وإعداد تقرير شامل بفترة المعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا لمدة شهر، اعتباراً من يوم 25 يونيو المقبل، تمهيداً لعرضه على المدير الفني موريس شتاين، الذي سيصل يوم 20 الجاري، ويشمل عدد المباريات الودية التي سيخوضها الوحدة هناك، قبل مواجهة فريق النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا على ملعب الأخير بالعاصمة الرياض، ويوم 12 من الشهر نفسه إياباً على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن هناك آراء تقترح قيد الرباعي الأجنبي: تيغالي وميليسي وليوناردو ولوبيز في القائمة المحلية، وقيد تيغالي وميليسي ولوبيز وشانغ ريم في القائمة الآسيوية.