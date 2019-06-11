ماجد ناصر وفيرناندو يمثلان أمام لجنة الإنضباط غدا بشأن واقعة الفيديو

المصدر: منصور السندي-دبي

تبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي في الشكوى المقدمة من نادي الإمارات ضد كل من نادي شباب الأهلي والفجيرة وحارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة المحترف البرازيلي فيرناندو غابرييل بشأن واقعة شريط الفيديو الذي تم تداوله أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي،إذ سيمثل أمام اللجنة كلا من ماجد ناصر وفيرناندو للاستماع الى افاداتهما في هذه القضية وكذلك الاستماع الى إفادات ممثلي ناديي شباب الأهلي والفجيرة في ذات القضية .

وتعد هذه جلسة الثانية للنظر في القضية بعدما قررت لجنة الإضباط خلال جلستها الأولى التي عقدت يوم 28 مايو الماضي ، استدعاء الأطراف المعنية في هذه الشكوى للاستماع الى اقوالها ، علما أن لجنة الإنضباط كات قد طلبت من لجنة دوري المحترفين مدها بشريط الفيديو الخاص بالمباراة لمشاهدتها خلال الجلسة المرتقبة .

وقال عضو لجنة الإنضباط المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي لـ" الإمارات اليوم" سيمثل أمام لجنة الإنضباط كلا من حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر ولاعب الفجيرة فيرناندو للإستماع الى اقوال كلا منهما في الدعوى المقدمة ضده من قبل نادي الإمارات".

وكانت مباراة شباب الأهلي والفجيرة ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي قد أنتهت بفوز الفجيرة 3-1 وضمن بذلك الفجيرة البقاء ضمن فرق دوري الخليج العربي بعدما كان مهددا بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى في حين تسببت خسارة فريق الإمارات أمام فريق الشارقة في الجولة الأخيرة للدوري في هبوطه رسميا الى دوري الدرجة الأولى.