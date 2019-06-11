المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

كودجو

كشف صحيفة الجزيرة السعودية عن دخول نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي، في مفاوضات جادة مع اللاعب التوغولي لابا كودجو، الذي ارتبط اسمه خلال الأيام الماضية بإمكانية الانضمام لنادي العين.

مستشار

تساءل مراقبون عن سبب خفض الدرجة الوظيفية لموظف في اتحاد لعبة جماعية من مدير إدارة إلى مستشار، علماً أن الموظف يعد من الكفاءات الإماراتية المشهود لها بالخبرة والتفاني والإخلاص في العمل.

مزايدة

أكد عضو مجلس إدارة في أحد أندية دوري الخليج العربي، أن إدارة ناديه قررت عدم المزايدة على ضم لاعب أجنبي في أحد الأندية المنافسة، مشيراً إلى أن النادي لا يرغب في ارتفاع أسعار اللاعبين أكثر من قيمتهم الحقيقية.