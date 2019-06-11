نادي مليحة يتعاقد مع وليد عبدالكافي لقيادة فريق اليد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أسند نادي مليحة الرياضي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد في الموسم المقبل، للمدرب وليد عبدالكافي، ليوظف خبراته وإنجازاته في مجال تدريب وإعداد الفريق للمنافسات المقبلة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، عن تفاؤله بالتعاقد مع وليد عبدالكافي الذي يأمل من خلال تعاونه مع زملائه في الجهازين الفني والإداري، في إعداد فريق الرجال لكرة اليد، للمنافسة وتحقيق طموحات النادي في إثبات مكانته بين الفرق في دوري كرة اليد.

وأكد الكتبي أن إدارة النادي لن تألو جهداً في دعم عبدالكافي، بوصفه خبرة كبيرة وصاحب العديد من الإنجازات، آخرها مع نادي الشارقة الرياضي في موسم 2017 - 2018، بتحقيق دوري أقوياء اليد لفريق الرجال وبطولة كأس الإمارات لفريق الرجال وبطولة السوبر، مشيراً إلى أن الإدارة ستسعى جاهدةً لتوفير أفضل الظروف له، ليعمل في بيئة مريحة تساعده على تقديم أفضل ما لديه.