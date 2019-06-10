مفاجأة إسبانية لـ “الصقور” في قضية “الغمزة”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستعد نادي الإمارات لسماع الحكم في قضيته التي قام برفعها ضد لاعبي شباب الأهلي ماجد ناصر، والبرازيلي غابرييل، لاعب الفجيرة والشهيرة بقضية “الغمزة”، حيث أعلن النادي عن استعداداه جيداً لمراحل القضاء بالتعاقد مع محاميين متخصصين في مثل هذه القضايا.

وكان لاعب الفجيرة، البرازيلي فيرناندو غابرييل، قد أكد لـ “الإمارات اليوم” أنه لم يكن هناك أي اتفاق بينه وبين حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، على عدم تصدي الأخير لركلة الجزاء التي سددها غابرييل في مباراة الفريقين، في الجولة الـ26 من دوري الخليج العربي، موضحاً أن الحركة التي قام بها تعد طبيعية، وتحدث كثيراً بين اللاعبين في مواجهة حراس المرمى خلال تسديد ركلات الجزاء.

وأعلن رئيس شركة كرة القدم محمد إسماعيل العوضي، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمدرب عيد باروت، صباح الأثنين، أن نادي الإمارات تعاقد مع محامٍ مواطن من أصحاب الخبرة الطويلة في مجال القضايا، إلى جانب عضويته في مؤسسات رياضية مرموقة، إضافة إلى التعاقد مع محامية إسبانية خبيرة في قوانين الفيفا وعلى علم بالقوانين الرياضية، إذ سبق لها العمل في أكبر مكاتب المحاماة في العالم، إلى جانب عملها السابق في الفيفا.

وقد وصلت المحامية بالأمس إلى رأس الخيمة وبدأت في دراسة القضية على أن تكون متواجدة في الرابعة عصر الغد الثلاثاء في اتحاد الكرة لحضور أولى مراحل القضية.