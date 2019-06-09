دان مارتن يقود فريق الإمارات في سباق كريتيريوم دو دوفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد فريق الإمارات للمشاركة في سباق كريتيريوم دو دوفين الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 16 الجاري بتشكيلة مميزة يقودها الدراج دان مارتن. ويعد هذا السباق بمثابة سباق تمهيدي لجولة فرنسا، حيث يضم ثماني مراحل: مرحلتين جبليتين قاسيتين، وثلاث مراحل على طرق هضبية وعرة تضم مسافات تسلق مصنفة، ومرحلتين مستويتين تناسبان الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، فضلاً عن سباق الأفراد ضد الزمن على مسافة تبلغ 26.1 كم.

وتعليقاً على السباق المقبل، قال مارتن في تصريحات صحافية: «أستمتع دائماً بالمشاركة في سباق دوفين، حيث نستعد فيه لخوض جولة فرنسا من خلال خوض سباقات على الطرق الفرنسية ضد دراجين مميزين، كانت فترة التدريب مثمرة وأتمتع بمعنويات عالية، ولكن لا يمكنني معرفة مدى إمكاناتي لأنني لم أخص سباقاً منذ سباق لييج، ومع ذلك فإنني أسعى إلى تقديم أداء طيب خلال الأسبوع، وسأواصل تعزيز قدراتي قبيل جولة فرنسا، وسبق لي أن خضت هذا السباق وحققت فيه نتائج طيبة في السنوات الأخيرة، ولذلك سأشارك فيه بمعنويات عالية وسأحاول الاستمتاع بوقتي على أمل أن أتمكن من تقديم أداء قوي خلال هذا الأسبوع».