المغربي الزمراوي يشارك مع الوحدة في معسكر سلوفينيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم»، أن الناشئ أسامة الزمراوي (17 سنة)، النجم الصاعد لفريق الرجاء المغربي، سيلتحق بالمعسكر الخارجي لفريق تحت 17 سنة مع زملائه المقرر في سلوفينيا، وذلك بعد أن تم قيده رسمياً لاعباً مقيماً في صفوف الوحدة. يذكر أن المغربي الزمراوي خاض فترة معايشة في أكاديمية النادي قبل الانضمام إلى الوحدة.

واختارت أكاديمية الناشئين سلوفينيا لإقامة المعسكر الصيفي، الذي يبدأ 14 أغسطس المقبل، ويستمر أسبوعين، ويشمل أيضاً فريق تحت 16 سنة. وسيكون الزمراوي تحت أعين الجهاز الفني للفريق الأول، تمهيداً للدفع به في قائمة الفريق رغم صغر سنه.