لجنة الحكام تبحث ترتيبات المعسكر الخارجي لقضاة الملاعب

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أن هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة الحكام لبحث التفاصيل المتعلقة بالمعسكر الخارجي للحكام، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من قبل اللجنة واتحاد الكرة، بتجهيز قضاة الملاعب للموسم المقبل من الجوانب كافة، علماً أن المعسكر الخارجي للحكام من المقرر إقامته في ألمانيا، بمشاركة جميع الحكام.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لنا في لجنة الحكام، فإننا دون شك حريصون تماماً على توفير كل المتطلبات التي تساعد جهاز التحكيم على أداء دوره وواجبه على أكمل وجه».

ورداً على سؤال عما إذا كانت لجنة الحكام ستجرى تقييماً شاملاً لمسألة تطبيق تقنية الحكم الفيديو في دوري الخليج العربي، قال: «من المؤكد أنه سيكون هناك تقييم فني شامل من قبل الإدارة الفنية للجنة الحكام، لكوننا تعلمنا الكثير من تطبيق هذه التقنية في الدوري الإماراتي، ونسعى دون شك إلى تعزيز هذه الأمر وصولاً إلى تحقيق النجاحات المطلوب في الاستفادة من تطبيق مثل هذه التقنية الحديثة في الدوري الإماراتي».

يذكر أن الموسم الكروي الماضي شهد مشاركة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم محمد عبدالله حسن، في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وكذلك مشاركة الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي، في نهائيات كأس آسيا بالإمارات، ومشاركة عمار الجنيبي حالياً في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا.