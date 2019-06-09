المصدر: دبي-الامارات اليوم.

الشحات

تفاعل لاعب العين السابق، المصري حسين الشحات، مع تغريدة نشرها الحساب الرسمي لدوري الخليج العربي على «تويتر»، إذ أشاد لاعب الأهلي المصري بالجمهور العيناوي، مؤكداً أنه لن ينسى الفترة التي خاضها في صفوف «الزعيم».

عموري

أكد مسؤول بارز في أحد أندية المقدمة في الدوري، أنه لا صحة لما تردد في الساحة الرياضية من أن النادي - بسبب التحديات التي تنتظره - كان ينوي استقطاب لاعب فريق الهلال ونجم العين السابق عمر عبدالرحمن.

سماسرة

أكد مسؤول بارز في أحد الأندية، أن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التوصل الاجتماعي من أنهم يسعون إلى التعاقد مع بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن هناك سماسرة يروّجون للاعبيهم بهدف المغالاة ورفع أسعارهم.