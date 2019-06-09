7 وجهات لنجوم دوري الخليج العربي في إجازة الصيف

المصدر: أحمد طارق - دبي

استغل عدد من لاعبي أندية دوري الخليج العربي نهاية الموسم وحصولهم على الإجازة السنوية، بالسفر خارج الدولة للاستمتاع بالإجازة، خصوصاً أن الموسم الحالي انتهى خلال شهر رمضان المبارك، ما أسهم في تأخير الإجازة بالنسبة إلى اللاعبين، لتبدأ عقب عيد الفطر المبارك.

وبرزت سبع وجهات مختلفة اختارها اللاعبون للسفر إليها، هي: سنغافورة، أميركا، قبرص، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، حيث نشر العديد من اللاعبين على حساباتهم الشخصية في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، لقطات تكشف عن سفرهم إلى هذه الدول في الأيام الماضية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية من الوجهات المميزة التي بات يسافر إليها اللاعبون في السنوات الأخيرة، والتي اختارها كل من لاعب الوصل خميس إسماعيل، ولاعب الوحدة إسماعيل مطر، ولاعب شباب الأهلي سالمين خميس، إذ توجه الثنائي الدولي خميس ومطر إلى مدينة لوس أنجلوس، بينما اختار مدافع «فرسان دبي» السفر إلى ميامي، كما توجه لاعب بني ياس فواز عوانة إلى كاليفورنيا بصحبة مجموعة من أصدقائه.

أما الوجهة الثانية التي تعد من أكثر الوجهات التي يفضلها اللاعبون، فهي العاصمة البريطانية لندن، والتي سافر إليها حارس مرمى الظفرة خالد السناني، الذي نشر صورة له أثناء تجوله في شوارع «عاصمة الضباب»، والأمر نفسه بالنسبة إلى حارس مرمى النصر أحمد شامبيه، ولاعب الشارقة محمد إبراهيم.

من جهته، اختار لاعب شباب الأهلي، محمد جابر، السفر بعيداً عن الدول الأوروبية، بالسفر إلى سنغافورة، كما نشر لاعب الفجيرة حميد أحمد صورة له مع أحد أصدقائه أثناء وجوده في قبرص، أما لاعب العين بندر الأحبابي فاختار السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر مجموعة من الصور له أثناء وجوده بالقرب من قصر الإليزيه وبرج إيفل في «عاصمة الجمال»، ومن جانبه نشر لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، صورة له أثناء وجوده في مدينة فينسيا بإيطاليا، أما لاعب الوصل عبدالرحمن علي، ولاعب عجمان عبدالله الجمحي، فتوجها سوياً إلى مدينة ماربيلا في إسبانيا.

في المقابل اختار بعض اللاعبين الاستمتاع بإجازة العيد داخل الدولة، كان من أبرزهم لاعب النصر خالد جلال الذي توجه إلى أحد المنتجعات السياحية في جميرا بدبي، في رحلة أسرية، وفقاً لما نشر على حسابه في «إنستغرام»، كما نشر أكثر من لاعب صوراً لهم توضح استمتاعهم بالأماكن المختلفة في الدولة، كان أبرزهم لاعب شباب الأهلي أحمد خليل، ولاعب النصر حبيب الفردان، ولاعب «فرسان دبي» سعيد أحمد، الذي نشر صورة أثناء ذهابه إلى أحدى المراكز التجارية في دبي، كما نشر لاعب الوصل حميد عباس صورة له مع أسرته داخل الدولة.

أما بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، ففضل عدد كبير منهم العودة إلى بلدانهم، وكان أبرز اللاعبين تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، الذي نشر أكثر من مقطع فيديو له مع عدد من أفراد أسرته، وبعض أصدقائه في العديد من الأماكن في البرازيل، كما نشر لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، صوراً له مع والده وابنته في مولدوفا.