شتاين يوقع عقد تدريبه للوحدة رسميا

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال مصدر بنادي الوحدة لـ " الإمارات اليوم " إن الهولندي موريس شتاين وقع أمس رسميا على " مسودة " عقد تدريبه لفريق الوحدة لمدة موسم واحد قابل للتجديد خلفا لمواطنه تين كات ، على أن يبدأ المدير الفني الجديد مهمته يوم 25 يونيو المقبل موعد بدء المعسكر الخارجي للعنابي الذي سيقام بهولندا استعدادا للموسم الجديد.

وقال المصدر إن موريس شتاين أجل موعد وصوله إلى العاصمة أبوظبي لعدة أيام ، بعد أن كان مقررا وصوله إلى البلاد مساء الجمعة الماضي ، وسيعقد شتاين فور وصوله اجتماعا مع إدارة شركة كرة القدم بالنادي لبحث اختيار الجهاز المعاون والذي سيكون من هولندا أيضا ، وكذلك الاتفاق على خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وأضاف المصدر ان إدارة النادي فتحت باب المفاوضات مع الإسباني كارلوس لوبيز مهاجم نادي ليجا وارسو البولندي للإنتقال إلى صفوف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل بديلا للمغربي مراد باتنا الذي تم الاستغناء عنه ، بالإضافة إلى لاعب آسيوي بديلا للكوري الجنوبي شانج ريم .