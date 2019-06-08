عبدالعزيز النعيمي: إنجازات فرق خورفكان «تاريخية»

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

وصف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، عبدالعزيز النعيمي، ما حققته فرق النادي في الموسم المنصرم، بأنه «تاريخي»، بعد النتائج التي حققتها فرقه في مختلف الأعمار والرياضات، أبرزها فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري الخليج العربي.

وكان نادي خورفكان أيضاً قد فاز بلقب دوري 13 سنة، وحصل على المركز الثاني في بطولة 12 سنة، فيما توج فريق 14 سنة بطلاً للدوري من دون أي خسارة، فضلاً عن فوز فريق 16 سنة ببطولة الدوري، كما حققت فرق ألعاب القوى والصالات وكرة اليد ورياضات أخرى نتائج مميزة.

وقال النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بموسم استثنائي وتاريخي شهدته ملاعب خورفكان، ومن الواضح ان هذه المكاسب لم تأتِ من فراغ بل هي نتاج تخطيط دقيق وعمل واسع لأسرة النادي، التي عملت دون كلل أو ملل من أجل تحقيق ذلك».

وعن الاستعداد للموسم المقبل لدوري الخليح العربي، قال النعيمي: «فريق العمل يؤدي واجباته حسب الخطة المعتمدة، فقد تم تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في الموسم الماضي، ومن القادرين على تقديم عطاء آخر في الموسم المقبل يعزز تطلعاتنا، منهم سيف محمد وعبدالعزيز إسماعيل وعبدالقادر قمبر وعيسى علي ومحمد مال الله ومنصور غلوم ولاعبون آخرون».

وبخصوص المدرب القادم للفريق، أوضح النعيمي: «أوقفنا التفاوض مع المدرب الألباني الأصل البلجيكي الجنسية بيسنك، وتم فتح باب التفاوض مع مدرب آخر من بلجيكا أيضاً، ونأمل التوصل لاتفاق قريب معه، وبالرغم من ذلك يبقى باب التفاوض مفتوحاً أمام الآخرين، وصولاً لما يخدم مصلحة خورفكان».