المصدر: الامارات اليوم

ترشيد

طلب مسؤول كبير في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية من المسؤول المالي للاتحاد تخصيص مبالغ مالية لتوفير الاحتياجات الضرورية لهذه اللجنة، لكن المسؤول المالي رفض بحجة ترشيد الإنفاق المالي.

كودغو

كشف رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، على إحدى مجموعات تطبيق «واتس أب»، أن لاعب نهضة بركان المغربي، التوغولي لابا كودغو، معروض على النادي بـ600 ألف درهم، قبل أن يرتفع سعر اللاعب بدخول الأهلي والزمالك المصريين، ونادٍ محلي.

إعارة

تدرس اللجنة الفنية بشركة نادي العين لكرة القدم إعارة بعض اللاعبين المواطنين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تقييد اللاعبين الجدد، وتم وضع أكثر من لاعب على قائمة الإعارة.