وصافة العالم وآسيا والثنائية أبرز إنجازات إدارة الهاجري مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

اُسدل الستار اليوم بصورة رسمية على فترة الـ 3 سنوات التي تولى فيها غانم الهاجري رئاسة شركة نادي العين لكرة القدم والتي شهدت العديد من الإنجازات والأرقام السلبية في آن واحد في وقت تستبشر فيه جماهير "الزعيم" بتولي الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والإشراف عليها.

وخلال فترة مجلس غانم الهاجري وتحديدا في عام 2016، استطاع "الزعيم" أن يعود لخوض نهائي دوري أبطال آسيا بعد انتظار دام لـ 11 عاماً وذلك حينما واجه في المباراة النهائية منافسه تشونبوك الكوري الجنوبي ولكن الحظ عانده في تحقيق اللقب.

وحقق الفريق في الموسم التالي 2017/2018 نجاحاً باهراً إذ فاز بثنائية " كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي" لأول مرة في تاريخ النادي منذ تأسيسه قبل 51 عاماً.

ولم تتوقف الإنجازات عند ذلك الحد بل وصل "الزعيم" لنهائي كأس العالم للأندية بعد مسيرة تاريخية ليصبح بذلك أول ناد إماراتي من ضمن 4 مشاركات للدولة في المحفل القاري.

وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت إلا أن مستوى الفريق ظل في انحدار متواصل منذ مطلع العام الحالي وهو ما تسبب في خروج الفريق من جميع المنافسات واحتلال المركز الرابع في دوري الخليج العربي بشق الانفس بجانب الخروج من دوري أبطال آسيا من مرحلة المجموعات بنقطتين وهي أسواء مشاركة لـ"الزعيم" في تاريخه.

أرقام فريق العين خلال فترة إدارة غانم الهاجري: 3 مواسم، 139 مباراة، 73 فوز، 30 تعادل، 26 خسارة.