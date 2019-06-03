منديز: الشارقة سيكرر «سيناريو البطولة» الموسم المقبل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد لاعب الرأس الأخضر، ريان منديز، المحترف في صفوف الشارقة، أنه سعيد للغاية بعد الإنجاز الذي حققه مع «الملك» في الموسم الحالي بتتويجه بطلاً لدوري الخليج العربي لكرة القدم، متمنياً تكرار السيناريو نفسه في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الشارقة يملك اللاعبين الجيدين، والإمكانات التي تؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال منديز لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الكروي المقبل يعتبر تحدياً لكل اللاعبين، وسنكرر السيناريو الذي قدمناه الموسم المنصرم، والعمل بالطريقة السابقة نفسها التي قادت الفريق للفوز بلقب الدوري».

«الإمارات اليوم» التقت منديز.

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