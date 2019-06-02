الملا ينتزع الصدارة في سباق الزمن بمونديال الدرّاجات المائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سجل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي بداية قوية في أولى فقرات الجولة الثانية من بطولة العالم للدرّاجات المائية المقامة حالياً في مدينة أولبيا الإيطالية بتحقيق المركز الأول في سباق الزمن الأفضل في فئة الحركات الاستعراضية وانتزاع الصدارة في المنافسة القوية التي انطلقت، أول من أمس، وضمن الملا بهذه النتيجة أن يكون صاحب الحركات الاستعراضية الختامية في المرحلتين الأولى والثانية للجولة الثانية من البطولة العالمية، التي تقام وللسنة الثانية على التوالي في مدينة أولبيا التي تقع ضمن جزيرة ساردينا الإيطاليا، فيما تمكن أيضاً النمساوي كيفين بريترير عضو فريق الفيكتوري بإحراز المركز الثاني في فئة واقف جي بي 1 أيضاً.

وجاءت نتائج أبطال الإمارات والمشاركين في المنافسة متفاوتة في بقية الفئات، حيث تعرض راشد الطاير نجم فريق أبوظبي لعطل في منافسات الزمن الأفضل لكي يكون عاشر المنطلقين في المرحلة الأولى، في حين سجل سلمان العوضي الشاب المركز الخامس في فئة جي بي 2، لكي تكون بدايته قوية أيضاً في المنافسة، بينما حقق أبطال فريق الشارقة للدراجات المائية، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة نتائج متميزة في أول مشاركة وحضور للفريق الذي يضم كوادر متميزة أبرزها عبدالله الحمادي ومانع المرزوقي وسلطان الحمادي وأبوبكر المري.

وتنطلق منافسات الجولة اليوم مع المرحلتين الثانية والثالثة من المسابقة.