تايتنز وافريك بطلا كأس التسامح في كرة السلة بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

خطف فريق الفجيرة تايتنز المركز الاول في بطولة الفجيرة الرمضانية للجاليات بكرة السلة والتي اقيمت تحت شعار "حمد بن سيف في القلب" واختتمت يوم امس في الفجيرة، ونال تايتنز كأس "عام التسامح" الذي رصدته اللجنة المنظمة وذلك في البطولة التي اقيمت برعاية وحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية واقيمت منافساتها في القاعة الرياضية لمدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي بعد ان فاز في المباراة النهائية لطوال القامة على فريق الابياد 81-67، بينما فاز في بطولة قصار القامة ترانس افريك على فريق ميناء الفجيرة 96-80، ونال كأس المركز الاول لفئته، وشهد المباراتين نحو 1000 متفرج.

وفِي هذا السياق اثنى الشيخ عبد الله الشرقي على التنظيم الجيد للبطولة وارتفاع المستوى الفني مثنيا على دعم الرعاة لانجاح البطولة وبارك للفرق الفائزة واثنى على الروح الرياضية العالية للفرق المشاركة متمنيا استمرار تنظيمها وبما يساهم بخدمة الرياضة الاماراتية خصوصا انها تقام في عام التسامح وتجمع فرق الجاليات.

بدوره عبر رئيس المنظمة للبطولة علي بن خاتم الشامسي عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته البطولة وقال للامارات اليوم: كشفت البطولة عن عدد مميز من اللاعبين المواطنين الموهوبين القادرين على الانضمام للأندية وتباعاً للمنتخبات واصفا ذلك بالميزة المهمة التي ميزت البطولة اضافة الى انها جمعت جمهور الجاليات للسنة السابعة على التوالي وقدمت اجواء جميلة في الشهر الفضيل وتابع: ظهرت المباريات بمستوى فني قوي مما جعلها جماهيرية وعلى غير المعتاد في مباريات كرة السلة في الوقت الحاضر كما وترك التنظيم الجيد انطباعا مميزا لدى الفرق المشاركة.

وشارك بتتويج الفائزين ممثل الراعي الذهبي دائرة الموارد الطبيعية في الفجيرة احمد سالم الشامسي ومدير الفريق الاول لنادي الفجيرة يوسف عبد الله كما وتابع المباريات عدد من الرياضيين القدامى في الفجيرة