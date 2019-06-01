غاريدو: سأستمتع بالعطلة.. وحظاً سعيداً لفريق العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

ودّع مدرب فريق العين، الإسباني خوان غاريدو، جماهير «الزعيم» برسالة عبر حسابه في «إنستغرام»، وذلك بعد أن أبلغته إدارة شركة كرة القدم بصورة رسمية عدم رغبتها في تجديد عقده الذي انتهى مع «الزعيم» بنهاية الموسم، عطفاً على النتائج المتواضعة التي حققها مع الفريق منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق خلفاً للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وأشار غاريدو في الرسالة التي وجهها للعيناوية إلى أنه حان الوقت بالنسبة له للحصول على عطلة، بعد العمل الشاق الذي قام به مع الفريق، وقال: «أشكر جماهير العين واللاعبين والموظفين، وكل أعضاء مجلس الإدارة، كما أشكر كل من ساعد الفريق بتقديمه ردود الفعل الإيجابية، بالنسبة لي سأستمتع بالعطلة، وحظاً سعيداً لفريق العين في المستقبل».

وتدهورت نتائج العين تحت قيادة المدرب الإسباني الذي خاض مع الفريق 17 مباراة في مختلف المنافسات، ولم يحقق الفوز سوى أربع مرات فقط، وتعادل في نفسها بينما خسر في تسع مناسبات، ولم يحقق غاريدو أي فوز مبارياته بدوري أبطال آسيا، واحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

ولم تحسم إدارة نادي العين حتى الآن في هوية المدرب الجديد، في وقت تدرس فيه أكثر من سيرة ذاتية للاختيار بينها، تمهيداً للإعلان عنها قبل انطلاق المعسكر الخارجي الذي سيبدأ يوليو المقبل.

يذكر أن المدرب الجديد ستتاح له فرصة طرح أسماء اللاعبين الأجانب للتعاقد معهم بالتشاور مع اللجنة الفنية للنادي، وذلك بعد رحيل المهاجم السويدي بيرغ والبرازيلي كايو والبرتغالي روبن روبيرو بجانب المالي دومبيا، وكان النادي جدد عقد الياباني تسوكاسا شيوتاني، بجانب الحارس خالد عيسى والمدافعين محمد أحمد وبندر الأحبابي.

• عانى فريق العين مع المدرب الإسباني سوء النتائج سواء في المسابقات المحلية أو في أبطال آسيا.

• 17 مباراة خاضها العين مع غاريدو في مختلف المسابقات، خسر في 9 وتعادل في أربع، ومثلها انتصارات.