الفجيرة يقرر متابعة من يشكك في نزاهة النادي قانونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتقد نادي الفجيرة بشدة، في بيان صحافي نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، ما قال إنها إساءة نشرت على الحساب الرسمي لأحد الأندية تشوه سمعة نادي الفجيرة. وقال إنه سيتابع قانونياً كل من يشكك في نزاهة النادي، وأكد في بيانه «يعرب النادي عن استيائه مما نشر على الحساب الرسمي لأحد أندية الدولة، وما حواه من خوض في سمعة نادينا، وتشويه صورته، وتوجيه اتهامات بالتآمر لأحد لاعبينا، والتشكيك في نزاهة نادي الفجيرة، بناءً على ما تم تداوله من تقنيات رقمية مفبكرة».

ويقول الفجيرة إنه قرر اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ضد كل من أساء بالقول أو القذف أو التجريح أو التشكيك في نزاهة النادي، طبقاً لأنظمة ولوائح اتحاد الكرة، والقوانين المعمول بها في الإمارات.

يذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، استدعت حارس شباب الأهلي ماجد ناصر، ولاعب الفجيرة غابرييل، من أجل التحقيق في واقعة الفيديو المتداول بعد مباراة الجولة الأخيرة. وكان نادي الإمارات قد تقدم رسمياً بشكوى إلى اتحاد الكرة للتحقيق في ما ظهر في الفيديو، وحول إمكان أن يكون هناك اتفاق قد تم بين اللاعب والحارس. وستبت لجنة الانضباط في الشكوى في الـ11 من يونيو الجاري.