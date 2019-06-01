عدنان الطلياني يرسم طريق الشارقة لعودة عصر الإنجازات

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد اللاعب الدولي السابق عضو مجلس الشارقة الرياضي عدنان الطلياني، أن عودة الملك إلى منصات التتويج، وفوزه بدرع دوري الخليج العربي بعد غياب 23 عاماً يصب في مصلحة الدوري والمنتخب.

وقال الطلياني إن الشارقة قادر على التمثيل المشرف خلال مشاركته المرتقبة في أبطال آسيا الموسم المقبل. وأشار إلى أنه متفائل بشدة بأن كرة الإمارات عائدة بقوة في الفترة المقبلة للتفوق والإنجازات. وشدد على أن الشارقة يجب ألا يقف عند الفوز بدرع دوري الخليج العربي فقط، وأن يسعى لتحقيق إنجازات جديدة.

واعتبر أن الدعم والاهتمام الكبير الذي يجده النادي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يمثل حافزاً ودافعاً معنوياً كبيراً للاعبين، من أجل تقديم الأفضل دائماً، خلال مشاركاتهم المرتقبة محلياً وخارجياً.

وقال الطلياني لـ«الإمارات اليوم»: النصائح التي قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى لاعبي الشارقة خلال استقبال سموه لهم، ستكون دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً لهم خلال مشاركاتهم المقبلة، سواء في الدوري أو على صعيد آسيا».

وأضاف «سموه يستقبل دائماً أبناءه الرياضيين واللاعبين المتفوقين ويشجعهم على الاستمرار في التفوق». وتابع «لاعبو الشارقة لم يتركوا فقط بصمة كبيرة في الدوري الإماراتي من خلال المستوى الطيب الذي قدموه، وإنما جعلوا سموه يكون دائماً متابعاً لهم خلال مسيرتهم، لذلك لابد لهم أن يحافظوا على هذا الإنجاز، وألا يقفوا فقط على الفوز بلقب الدوري وإنما مواصلة الإنجازات على الصعد كافة». وشدّد عدنان الطلياني على أهمية أن يحافظ الشارقة على هذا المستوى الفني المتطور الذي قدمه خلال الموسم الكروي المنصرم، وحقق من خلاله الفوز بلقب الدوري، معتبراً أن الشارقة دخل الآن على مستوى كبير، ليس فقط على صعيد الدوري المحلي، وإنما الخارجي، كونه سيمثل الدولة خارجياً في آسيا.

وتابع الطلياني رداً على سؤال عما إذا كان الشارقة قادراً على التمثيل المشرف لكرة الإمارات على صعيد دوري أبطال آسيا، «بالنسبة لي فإنه قياساً على المستوى الذي قدمه في الدوري، فهو قادر على التمثيل المشرف لكرة الإمارات خارجياً، وسيكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه».

وعن رأيه في المنتخب الوطني كونه مقبلاً على مرحلة جديدة في مشواره بقيادة المدرب الهولندي فان بيرت مارفيك، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة أخيراً، أكد عدنان الطلياني: بالفعل المنتخب مقبل على مرحلة جديدة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا في 2023، وكأس العالم 2022، وهذا الأمر يتطلب أن يكون اللاعبون على قدر مستوى المسؤولية والاهتمام الذي يجدونه على المستويات كافة.

• الطلياني طالب الشارقة بالحفاظ على المستوى المميز الذي قدمه في الموسم المنصرم.

• الطلياني: عودة الملك إلى منصات التتويج يصب في مصلحة الدوري والمنتخب.