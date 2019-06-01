المنامة يتوج بلقب البطولة الرمضانية للهوكي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توج فريق المنامة بطلاً للبطولة الرمضانية التنشيطية للهوكي الخماسي، التي نظمها اتحاد الهوكي على ملعب مدرسة الأنصار الخاصة في الشارقة، الشريك الدائم للاتحاد، وذلك ضمن احتفالات اتحاد الإمارات للهوكي باليوم الأولمبي العالمي لرياضة الهوكي.

وواصل فريق المنامة تفوقه، حيث استهلّ مبارياته بالفوز على فريق الأنصار، الذي حل ثانياً، بهدفين نظيفين، ثم فاز على الأميركية، الذي حل ثالثاً. وفي مباراة أخرى فاز فريق الأنصار على الأميركية. وحضر الفعاليات عتيق جمعة مدني، الأمين العام لاتحاد الهوكي، وزكريا علم الدين نائب مدير مدرسة الأنصار، وأحمد الصبوة مشرف الأنشطة بمدرسة الأنصار، ومحمد الشربيني المدرب في اتحاد الهوكي.

وأشاد عتيق جمعة في تصريحات صحافية بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في خلال المباريات، وخاصة فريق المنامة، مثنياً على أدائهم، والروح الرياضية التي تحلو بها خلال التنافس. ووجه الشكر إلى إدارة مدرسة الأنصار على تعاونها الدائم مع الاتحاد في استضافة الفعاليات. وأوضح أن فريق المنامة يمثل الرهان الرابح على المستقبل بما يضمه من عناصر متميزة، خاصة أنهم في مرحلة سنّية صغيرة.

وعقب انتهاء المباريات تم تتويج فريق المنامة بكأس المركز الأول، كما تم تقديم كؤوس تذكارية مصغرة للاعبين، وتبادل الدروع بين اتحاد الهوكي ومدرسة الأنصار.