خيول الإمارات تواجه التحدي في «الديربي الإنجليزي» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر اليوم، نحو مضمار إبسوم العريق في إنجلترا، حيث ينطلق سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي لمسافة الميل ونصف الميل «2400 متر»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات لـ«جروب 1» الأعلى تصنيفاً على العالم، والبالغة قيمة جائزته 921 ألفاً و538 جنيه إسترليني.

1780 يعتبر الرابع من مايو 1780 يوماً تاريخياً في تاريخ سباقات الخيل الإنجليزية، حيث انطلق أول سباق للديربي بمسافة ميل واحد، ونال لقبه «ديوميد». وشهد عام 1784 زيادة المسافة إلى ميل ونصف الميل. وفي عام 1853 دخل المهر «وست أستراليان» التاريخ عندما جمع الفوز بالديربي إلى جانب الغينيز وسانت ليجر ستيكس. ويعد الفارس المخضرم ليستر بيجوت الأكثر فوزاً باللقب، حيث ناله 9 مرات أعوام 1954، 1957، 1960، 1968، 1970، 1972، 1976، 1977، 1983. كما يعتبر المدربون روبرت رويستون، وفريد دارلينغ، وجون بورنر الأكثر فوزاً باللقب، حيث حصلوا عليه سبع مرات من قبل.

ويستأثر السباق باهتمام الإعلام البريطاني، ويتابعه الملايين من عشاق سباقات الخيول العالمية في مختلف أرجاء المعمورة. وينطلق الشوط الرئيس في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت لندن (السابعة والنصف بتوقيت الإمارات)، ويتنافس خلاله 13 خيلاً، بينها خيلان تمثلان الإمارات، بدايةً مع بطل سباق «بريدز كاب جوفييل ترف» الأميركي الشهير في نوفمبر الماضي المهر «لاين أوف ديوتي» المملوك لغودولفين، والذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، ويتولى قيادته جيمس دويل، في سعي للإسطبل الأزرق للدفاع عن لقبه في الديربي الإنجليزي للعام الماضي، والذي حققه المهر «مسار» تحت إشراف المدرب ذاته.

وتأتي ثاني المشاركات الإماراتية، مع الجواد «مضمون» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب كيفين برينديرغاست، وقيادة الفارس كريس هايس، في ظهور ثان للمهر في السباقات البريطانية عقب حلوله رابعاً الشهر الماضي في سباق الـ«2000 غينيز» الإنجليزي على مضمار نيوماركت.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهرة «هيرموسا» المملوكة لمايكل تابور وديريك سميث، ويشرف على تدريبها المدرب أيدين أوبرين، والقادمة من انتصارٍ قوي الشهر الماضي بلقب الـ«1000 غينيز الإنجليزي»، خصوصاً أن المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، ستواجه زميلها في الإسطبل المهر «ماغنا غريسيبا» وتحت إشراف المدرب أوبرين ذاته الذي نجح في الرابع من الشهر الماضي في حصد لقب الـ«2000 غينيز الإنجليزي».

ومن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، المهر غير المهزوم في مشاركتيه الأخيرتين «تيليكاستير»، المملوك لـ«كاستيل دوان رايسينغ»، ويشرف على تدريبه هوغي موريسون، ويتولى قيادته الفارس أوشين مورفي.

وتستهلّ أول أشواط مضمار «إبسوم» اليوم، بالشوط الافتتاحي «إنفستك برايفيت بانكاينغ» لمسافة الميل وربع الميل، وذلك في الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات، وينافس على لقبه تسعة جياد، من ضمنها الجواد «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغاس، وقيادة الفارس كريس هايس، خصوصاً أن الجواد لم يخرج عن المركزين الأول والثاني، خلال مشاركاته في سباقات العام الحالي، منها ثلاثة انتصارات جاء آخرها في فبراير الماضي.

ويعتبر الشوط الثالث «إنفستك ديوميد ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل «جروب 3» من بين أقوى الأشواط، وينافس على لقبه سبعة من نخبة خيول المسافة المتوسطة، يتقدمها الأعلى تصنيفاً الجواد «أون زيس إيز إس» المملوك لفريق والوب، بإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس توم ماركيواند، الساعي للعودة إلى دائرة الانتصارات منذ فوزه الأخير أبريل الماضي.

ويدخل دائرة المنافسة أيضاً، الجواد «موردين» لعبدالله سعيد النابودة، بإشراف المدرب سيمون كريسفورد وقيادة الفارس بات كسجراف، والقادم من انتصار أبريل الماضي وإنما على مسافة الميل.

ويشهد الشوط الرابع «إنفستك داش» لمسافة 1000 متر مشاركة قياسية، إذ يتنافس على اللقب 20 من نخبة خيول السرعة، يتقدمها الأعلى تصنيفاً «ديوك أوف فيرينز» المملوك لـ«أدلام-داماري-ثومبثون-ويلسون وغريفيثيز»، بإشراف المدرب ديفيد غريفيثيز، وقيادة الفارس ناثات إيفانز، خصوصاً أن الجواد القادم من انتصارين الشهر الماضي لم يخرج عن المراكز الخمسة الأولى في سباقات الموسم البريطاني الحالي.

ويتوقع أن يشهد الشوط الأخير «إنفستك أسسيت ماناجمينت» لمسافة 1200 متر، صراعاً مثيراً، نظراً لتقارب مستوى الخيول الـ17 المشاركة على لقبه، يتقدمها «لاك فولت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونسون، وقيادة الفارس جوي فاننينغ، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر أربع سنوات يجيد التعامل مع هذه المسافة، بعد أن حقق انتصارات على مسافات أطول هذا العام، قبل أن يحقق انتصاره الأخير في 24 مايو الماضي.

سجل مشرّف لخيول الإمارات في «الديربي»

تملك خيول الإمارات سجلاً مميزاً ومشرفاً في سباق الديربي الإنجليزي الذي يعود تاريخ ولادته إلى عام 1780، حيث سبق لها تحقيق ثمانية انتصارات في الديربي، كانت خلال نسخ 1989 و1994 و1995 و1996 و1998 و2003 و2008. وكان آخر لقب في نسخة العام الماضي عن طريق المهر «مسار» المملوك لـ«غودولفين».

آبلبي: «لاين أوف ديوتي» قادر على التعامل مع قوة «الديربي»

قال مدرب فريق غودولفين، شارلي آبلبي، إن الجواد «لاين أوف ديوتي» قادر على التعامل مع قوة الديربي، في ظهوره الثاني لسباقات الموسم البريطاني الحالي.

وأكد آبلبي في تصريحات صحافية: «الجواد أظهر تحسناً ملموساً في تدريباته الأخيرة، وغالباً ما يقدم أفضل مستوياته عندما يواجه منافسة قوية».

وأضاف: «خاض تجربة أولى هذا الموسم الشهر الماضي في سباق مثل محطة إعداد لحدث اليوم، ونتطلع لتقديم سباق قوي في الديربي، وذلك للدفاع عن اللقب الذي توجنا به العام الماضي مع الجواد مسار». واختتم: «كنا نتطلع لعودة مشاركة (مسار) إلا أنه لم يتعاف تماماً من الإصابة التي ألمت به، لكننا على ثقة بأن (لاين أوف ديوتي) سيكون على مستوى الطموحات».