المصدر: الامارات اليوم

علاقة

حرص مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية، على حل مشكلة بين اتحاده وجهة رياضية، بهدف إعادة الأمور إلى طبيعتها مع كبار مسؤولي هذه الجهة، بعدما تضرر اتحاده كثيراً من توتر هذه العلاقة في الفترة الماضية.

نجم

ينتظر نادٍ كبير تسويق لاعبه المحترف وبيعه لأحد الأندية، بعد قرار تجميده في الموسم المنصرم، بقرار من إدارة النادي، ورغم نجومية اللاعب وقدراته الفنية الكبيرة، فإن النادي لم يتلق حتى الآن أي عرض لشراء اللاعب أو حتى استعارته.

مقهى

افتتح لاعب في دوري الخليج العربي قبل بدء شهر رمضان، مقهى جديداً، هو الثاني الذي يضاف ضمن أنشطته التجارية، إذ اختار اللاعب أن يُقيم هذا المشروع في دبي، بعد أن حقق المقهى الأول نجاحاً لافتاً.

تعديل

كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي الوصل، أن الإدارة حاولت أن تُثني لاعبها البرازيلي كايو عن الرحيل، مع تعديل عقده المتبقي منه موسمان، إلا أن اللاعب أصر على قرار الرحيل، رافضاً كل محاولات إقناعه بالبقاء.