عبدالعزيز محمد: الدرع هدية بسيطة من عيال سلطان إلى والدهم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكّد مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالعزيز محمد، أن فوز الشارقة بلقب درع الخليج العربي بشكله الذهبي الجديد، هو «هدية بسيطة من عيال سلطان إلى والدهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة»، مؤكداً أن الدعم والاهتمام الكبيرين من قبل سموّه كانا وراء تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار إلى أنه كمدير للفريق وكلاعب سابق كان يتعامل مع اللاعبين مثل معاملة الابن لأبنائه والعمل على غرس روح التضحية والإخلاص، مشدداً على أنه يقوم باستمرار بتقديم النصائح لهم، معتبراً أن روح الفريق والاسرة الواحدة كانا وراء تحقيق الإنجاز التاريخي وإعادة «الملك» إلى منصات التتويج مجدداً.

وقال إن محترف الفريق، البرازيلي إيغور كورنادو، يذكره بشبابه عندما كان لاعباً، كونه لا يقبل الخسارة ويسعى دائماً لقيادة فريقه لتحقيق الفوز. وأضاف عبدالعزيز محمد لـ«الإمارات اليوم»: «إنجاز الشارقة جاء في وقته بعد انتظار 23 عاماً، ولن ننسى أبداً، نحن في إدارة الفريق، الوقفة القوية التي وجدناها من إدارة النادي».

وأشار «عزوز» إلى أن الشارقة تغلب على الكثير من التحديات التي واجهته في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض معسكراً خارجياً بين ألمانيا وهولندا، في يوليو المقبل لـ21 يوماً، وقبله فترة إعداد داخلي لمدة أسبوع، وتالياً نص الحوار:

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