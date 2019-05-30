«مشهور الخالدية» بطلاً لكأس الوثبة للخيول ببلجيكا

المصدر: بروكسل - الإمارات اليوم

توّج الجواد «مشهور الخالدية» لمزرعة عذبة (السعودية)، وبإشراف فيل كولنجتون وبقيادة تاج اوشي، بطلاً للجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم يوم أول من أمس، بمضمار غلين في بلجيكا، بالتزامن مع النسخة الحادية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، وبالتزامن مع عام التسامح.

ويأتي تنظيم كأس الوثبة ستاليونز تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، وبلغت جائزته المالية 5000 يورو، وتميز السباق بالإثارة خصوصاً في المراحل الأولى قبل أن يخطف البطل الأضواء بعد عرض لافت.

وشارك في السباق 10 خيول بعد انسحاب واحد، وأكد «مشهور الخالدية» المنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، بإشراف المدرب الانجليزي فيل كولنجتون، جدارته بالفوز بالسباق بعد مجهود رائع من الفارس الايرلندي تاج اوشي بطل الفرسان في الإمارات. وجاء تفوق «مشهور» الخالدية «بفارق ستة أطوال دون أن يبذل أي مجهود، وقاطعاً مسافة 1500 متر في زمن قدره 1:37:49 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «كونشيتا» لبي ديكرس، وبإشراف المالك نفسه وبقيادة آنا فان تروست.