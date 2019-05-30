«أدنوك» بطلاً لخماسيات كرة القدم في بطولة زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفظ فريق أدنوك بلقب خماسيات كرة قدم الصالات للرجال لبطولة زايد الرياضية للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد تغلبه في النهائي على فريق شرطة أبوظبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما نال فريق بن حمودة المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الدكتور فراس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسدل الستار، مساء أول من أمس، على بطولة زايد الرياضية، وحضر ختام البطولة الذي أقيم بملعب الخيمة الرمضانية وشارك في مراسم التتويج الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد هزام الظاهري، والمدير التنفيذي لشركة أدنوك للحفر عبدالله السويدي، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي أحمد القبيسي.

وتوج فريق أدنوك بالميداليات الذهبية وجائزة المركز الأول وقدرها 85 ألف درهم، وفريق شرطة أبوظبي بالميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني وقدرها 50 ألف درهم، فيما توج فريق بن حمودة بالميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث وقدرها 35 ألف درهم.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، حقق فريق بن حمودة فوزاً صعباً على فريق الدكتور فراس، وأحرز لفريق بن حمودة المعتز بالله وإسلام شعيب وعصام علاء، فيما سجل هدفي الدكتور فراس قائد الفريق محمد بيومي.