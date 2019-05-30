توصية من بطولة التسامح بتكوين فريق لكرة الصالات في نادي العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أوصى عضو لجنة خماسيات كرة القدم ببطولة التسامح الرمضانية، ياسر المرقب، بالاستفادة من مخرجات البطولة المقامة حالياً على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، وتكوين فريق لكرة القدم للصالات بنادي العين لينضم للدوري المحلي، لافتاً إلى أنها شهدت اكتشاف العديد من المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد، ولديها معرفة تامة باللعبة وقوانينها.

وأكد المرقب، في تصريحات صحافية، أن البطولة أتاحت الفرصة للشباب في مدينة العين للتجمع في هذا الشهر الفضيل، وحققت بذلك أهدافها، وقال: «استفدنا كثيراً من بطولة الصالات التي تنظم للمرة الأولى في مدينة العين، ونتمنى أن تكون فرصة لتكوين فريق لكرة الصالات بنادي العين، خصوصاً أن هناك مواهب واعدة، ولديها دراية تامة بلعبة كرة الصالات وقوانينها».