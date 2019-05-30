صالح عبيد: هدفنا إعادة الجزيرة لمنصات التتويج

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، صالح عبيد، إن الهدف الأساسي للمجلس الجديد للنادي هو «إعادة الفريق إلى منصات التتويج». وتقدم نجم الجزيرة السابق بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، ونائب رئيس هيئة الشرف، على اختياره عضواً في التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم.

وأصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول من أمس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم برئاسة محمد السويدي، وعضوية خالد بالعمي وحمد السويدي وطارق المسعود وسعيد بن شيبان وعايض الهاجري وصالح عبيد، وتمتد فترة المجلس الجديد لعامين من تاريخ صدور القرار.

وأضاف عبيد «أعتز بهذه الثقة الغالية، وأتمنى مع أعضاء المجلس تحقيق أهداف وطموحات قيادة النادي، وأعد جمهور فخر أبوظبي بالجد والاجتهاد، لدفع عجلة تطور فريق الكرة لإعادته الى منصات التتويج من جديد.