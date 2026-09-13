متحف زايد الوطني: جولة «نساء الوطن» مستمرة

تستمر جولة «نساء الوطن» بمتحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، حتى 26 الجاري، إذ تحتفي بإنجازات النساء وإسهاماتهن في بناء المجتمع الإماراتي ورسم ملامحه عبر الأجيال، تحت شعار يوم المرأة الإماراتية «بنظهر الأقوى والأفضل».

وتصطحب الجولة الزوار في رحلة عبر خمس من صالات العرض الدائمة في المتحف، لاستكشاف قصة المرأة ودورها في تشكيل هذه المنطقة منذ العصور القديمة وحتى وقتنا الحاضر، من تأثير الشيخة سلامة بنت بطي القبيسي، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى قصة المرأة التي دُفنت في جزيرة مروح قبل 8000 عام، حتى إسهامات المرأة في الحياة اليومية للمجتمعات الساحلية والداخلية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالجولة باللغتين العربية والإنجليزية، يومي الخميس والسبت، من الساعة 3:00 إلى 3:45 مساءً.

• الجولة تحتفي بإنجازات النساء وإسهاماتهن في بناء المجتمع الإماراتي ورسم ملامحه عبر الأجيال.