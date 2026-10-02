استكمال المرحلة الأولى من «طريق الجزر الوسطية» العام المقبل

أعلنت دائرة البلديات والنقل استكمال أعمال المرحلة الأولى من مشروع «طريق الجزر الوسطية»، البالغة قيمتها الإجمالية 2.85 مليار درهم، خلال العام المقبل، بما يوفر محوراً مرورياً جديداً يربط جزيرة السعديات بالتقاطع المركزي في جزيرة أم يفينة، ويعزز ترابط شبكة الطرق وانسيابية الحركة بين المناطق الحيوية في أبوظبي.

واستعرضت الدائرة المرحلة الأولى من المشروع ضمن أبرز مشاريع البنية التحتية التي تسلط الضوء عليها خلال معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس 2026»، وتشمل إنشاء طريق مزدوج يضم ثمانية مسارات، بواقع أربعة مسارات في كل اتجاه، يمتد من تقاطع السعديات الشمالي القائم على طريق الشيخ خليفة بن زايد (E12)، مروراً بجنوب جزيرة السعديات، وصولاً إلى جزيرة أم يفينة، بما يفتح مساراً مباشراً باتجاه جزيرة الريم وجزيرة أبوظبي، من شأنه خفض زمن الرحلة إلى نحو 10 دقائق مقارنة بـ 25 دقيقة حالياً.

كما تتضمن أعمال المشروع إنشاء كيلومترين من الأراضي المستصلحة من البحر، جرى تدعيمها بجدار صخري بمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع للحد من التآكل، فيما يمتد الجزء المتبقي من المشروع، والبالغ طوله 1.5 كيلومتر، تحت الأرض، ويشمل نفقاً تحت مياه خور لفّان بطول 600 متر على عمق يصل إلى 11 متراً.

واعتمد المهندسون في تنفيذ هذا الجزء على ألواح خرسانية مسبقة الصب للسقف، جرى تصنيعها خارج موقع المشروع، بما يسهم في تقليص مدة التنفيذ وتقليل الحاجة إلى العمالة والسقالات داخل الموقع.

وتأتي الأعمال الحالية استكمالاً للطريق الذي سبق إنجازه على امتداد جزيرة السعديات، ووفر روابط مباشرة مع عدد من الوجهات الرئيسة، من بينها «سعديات لاغونز» ومرسى السعديات وجامعة نيويورك أبوظبي.

وسيشهد الطريق إضافة أربعة كيلومترات من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، لتشكل جزءاً من مسار متصل بطول 12 كيلومتراً يمتد عبر جزيرة السعديات وصولاً إلى جزيرة أم يفينة.

كما يتضمن المشروع مجموعة من تدابير الاستدامة، من بينها إعطاء الأولوية لاستخدام المواد المحلية المعاد تدويرها، وتركيب أنظمة إنارة ذكية موفرة للطاقة تمتد بطول إجمالي يبلغ 23 ألف متر، إلى جانب تنفيذ أعمال تشجير باستخدام أنواع نباتية محلية مقاومة للجفاف، تدعمها شبكة ري عالية الكفاءة تمتد بطول 14 ألف متر.