العين بطلاً لدوري الرديف

المصدر: العين - الإمارات اليوم

توج فريق رديف نادي العين، رسمياً بلقب دوري تحت 21 سنة، بعد مباراته الختامية في المسابقة التي جرت مساء أول من أمس، على ملعب خليفة بن زايد أمام ضيفه الوحدة، والتي حسمها أصحاب الأرض لمصلحتهم بنتيجة 2-1.

وأحرز هدفي «الزعيم» سعود العبري «79» وعيسى خلفان من ركلة جزاء «84»، في حين سجل للوحدة من ركلة جزاء أيضاً لاعبه سالم عبدالله «77».

ورفع العين رصيده من النقاط إلى 58، مؤكداً جدارته باللقب، في حين تجمد رصيد الوحدة الوصيف عند النقطة 50.

وبعد انتهاء المباراة توج عبدالحميد المستكي، عضو لجنة دوري المحترفين رئيس اللجنة الفنية، الفريق البطل بلقب دوري تحت الـ21 سنة للمرة السابعة خلال آخر 11 نسخة، وحصل لاعب فريق نادي بني ياس أحمد شحدة أبوناموس، على جائزة هداف المسابقة برصيد 18 هدفاً.

وخاض فريق العين 26 مباراة في مشوار تحدي المنافسة على لقب بطولة دوري تحت الـ21 سنة، سجل الفوز في 17 مواجهة وتعادل سبع مرات، وخسر في مباراتين، ليحصد 58 نقطة.