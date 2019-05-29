القايد يحقق رقماً آسيوياً جديداً في «الجائزة الكبرى لألعاب القوى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق أبطال نادي الثقة للمعاقين نتائج رائعة وأرقاماً شخصية وعالمية جديدة، خلال مشاركتهم في منافسات الجائزة الكبرى لألعاب القوى التي تقام في سويسرا، ضمن برامج استعدادات لاعبي نادي الثقة للاستحقاقات القادمة، وأهمها بطولة ألعاب غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان سبتمبر المقبل، وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل.

شهدت المنافسات تألقاً كبيراً للبطل الأولمبي محمد القايد، حيث استطاع انتزاع المركز الأول في منافسات 800م عدواً بالكراسي المتحركة، كما حقق المركز الأول في منافسات 400م، محققاً رقماً آسيوياً جديداً بزمن قدره 50.41 ثانية، كما أحرز المركز الثاني في منافسات 200م و100م. من جانبه، شارك البطل العالمي، بدر الحوسني، في منافسات 1500 و5000م، محققاً أرقاماً شخصية جديدة.

كما يخوض فرسان الإرادة من أبطال الثقة للمعاقين، ثانية البطولات السويسرية، بالمشاركة في ملتقى أربون يوم غدٍ، تليه مشاركة محمد القايد في بطولة سويسرا الدولية لألعاب القوى، خلال يومي 1و2 يونيو المقبل.