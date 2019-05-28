بني ياس يتعاقد مع الألماني شايفر

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال مصدر بنادي بني ياس ل " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم بالنادي استقرت على التعاقد مع الألماني وينفريد شايفر ( 69 عاما ) مديرا فنيا للفريق الأول ، خلفا للكرواتي كرونوسلاف جوريتش الذي انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي ، وتعذر التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد العقد ، لمغالاة المدرب في طلباته المادية التي لن يقدر عليها النادي.

وسيبدأ شايفر مهمته الجديدة مع بني ياس مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد أواخر شهر يونيو المقبل.

كانت شركة كرة القدم قد أقامت حفل تكريم ووداع أول من أمس للمدير الفني كرونوسلاف جوريتش واللاعبين الأجانب الثلاثة البرازيلي روبسون دي باولا والكولومبي مايكل أورتيجا والهولندي ليروي جورج ، بعد انتهاء عقودهم مع النادي وعدم وجود رغبة من إدارة الشركة في تجديدها ، بالإضافة إلى بقية أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق .

وقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة الشكر للجميع ، والذين قدموا موسما مميزا طيلة الموسم المنصرم ، تمثل في احتلال الفريق للمركز السادس في بطولة الدوري ووصوله إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي وتحقيقه لأكبر عدد نقاط بين كل فرق الدوري على ملعبه.