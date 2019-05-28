ماركوس بيرغ: كتبت التاريخ مع العين بالثنائية والمونديال

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، الذي أنهى مشواره أول من أمس مع «الزعيم»، أنه نجح خلال فترة الموسمين التي قضاهما في صفوف الفريق في كتابة التاريخ بتحقيق لقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي والوصول لنهائي كأس العالم للأندية، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره لجماهير العين على الدعم المتواصل له خلال مسيرته مع الفريق.

وقال بيرغ في رسالة وجهها لجماهير العين عبر حسابه في «إنستغرام»: «لقد حان الوقت لبداية فصل جديد، أنا فخور وسعيد بكل ما حققته هنا، أود أن أشكر الجميع على موسمين رائعين كتبنا بهما التاريخ بالثنائية ونهائي المونديال، أشكر المدرب زوران ماميتش الذي كان وراء انتقالي إلى هنا، وأتمنى التوفيق للنادي في تحقيق التطلعات مستقبلاً».