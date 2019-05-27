«سيتي سيزن» و«الجالية المغربية» يتأهلان إلى نصف نهائي دورة التسامح

المصدر: العين - الإمارات اليوم

صعد فريقا فندق سيتي سيزن والجالية المغربية الى المربع الذهبي في خماسيات كرة القدم التي تستضيفها الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد ضمن بطولة التسامح الرياضية، تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بعد حصدهما العلامة الكاملة في المباريات الثلاث الماضية.

وشهدت نتائج مباريات أول من أمس غزارة تهديفية بلغت 21 هدفاً في المباريات الثلاث، وأسفرت نتيجة المباراة الأولى لحساب المجموعة الأولى عن فوز فريق شباب العين على فريق التعاون 7-5، وحملت السباعية توقيع كل من ابراهيم موسى، (هاتريك) واسماعيل كافتار، (هدفان) وعلي بن جمعة، وسعيد جمعة، فيما أحرز اهداف التعاون سهيل عمر، وعلي خالد، وباسل نجم، وياسين عصري، وعبدالرحمن جمال، وفي المجموعة نفسها تغلب فريق فندق سيتي سيزن على فريق الاتحاد برباعية نظيفة تبادل في احرازها عبدالمولى اكتار (هدفان) ونوفل الطائي، ومحمود عبيدات.

وضمن المجموعة الثانية أمطر فريق الجالية المغربية شباك فريق الجمعية الاردنية بخماسية نظيفة، بعد أن تسيد المباراة بالكامل، وسجل الاهداف اسماعيل كريات، وسمير التباتي، والمهدي مجبور، وحسام الكمرة، (هدفان). وتخضع الفرق المشاركة في دورة الخماسيات اليوم الى راحة، على ان تستأنف المباريات غداً بمواجهتين وتجمع الاولى بين فريق فندق سيتي سيزن و«العين سيتي»، فيما يلتقي فريق شرطة العين مع «الجمعية الأردنية» في المباراة الثانية.