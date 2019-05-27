العنبري: لم أحقق لقب الدوري بمفردي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

أعرب المدرب المواطن لفريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، عن بالغ سعادته بفوز فريقه بدرع دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن البطولة خلاصة عمل منظومة متكاملة، ولا يمكن أن تكون نتيجة عمل فرد دون أطراف أخرى فاعلة في دائرة تحقيق الإنجاز، مقدماً شكره إلى كل أبناء الشارقة على وقفتهم القوية خلف الفريق، مثنياً على جهود الجميع في بلوغ الهدف المنشود.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي: «الفوز بدرع الدوري لم يكن عملاً فنياً فقط داخل الملعب، بل هو نتاج عمل جماعي متعدد الأطراف، والجهاز الفني ما كان له أن ينجح في مهمته في قيادة فريق الشارقة إلى منصة التتويج لولا خبرة أبناء النادي، ودورهم المحوري في تحقيق فرحة الفوز بالدرع، وإعادة الشارقة إلى الألقاب بعد غياب طويل».

وأشار العنبري إلى أن الشارقة واجه منافسين أقوياء خلال مسيرته في الدوري، لكن روح الفريق الواحد حسمت الأمور لمصلحة «الملك» في الوقت المناسب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب على الشارقة، في ظل حتمية مشاركته في بطولات عدة، في مقدمها دوري أبطال آسيا.

وأضاف العنبري: «إبقاء الشارقة في القمة يتطلب جهوداً مضاعفة من الجميع، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، مع العمل على تعزيز المجموعة الحالية من اللاعبين بأسماء إضافية، المدرب الوطني بمقدوره تحقيق الإنجازات، وأتمنى ألا أكون أنا المدرب الوطني الوحيد الذي يحقق إنجاز الفوز بدرع الدوري».

«زفة الملك» بالدرّاجات النارية والسيارات الكلاسيكية

ابتكر جمهور فريق الشارقة طريقة جديدة للاحتفال بفريقه وربما كانت هي الطريقة الأفضل بسبب ابتعاد المباراة عن الشارقة، حيث تم إعداد موكب كبير أحاط بالفريق مكون من الدرّاجات النارية والسيارات الكلاسيكية النادرة، منذ أن خرج الفريق من استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة حتى وصل إلى استاد خالد بن محمد في الشارقة، وطوال هذه الفترة أغلق الجمهور شارع الشيخ محمد بن زايد بالكامل احتفالاً بالدرع الذهبية الجديدة للفريق، الذي حصل عليها بعد غياب 23 عاماً من تحقيق هذا اللقب.

وتخطى عدد الدرّاجات النارية المشاركة في موكب الفريق، الذي أطلق عليه عدد من الجماهير الحاضرة «زفة الملك»، أكثر من 100 دراجة نارية وسيارات كلاسيكية رسمت لوحة جميلة طوال مشوار عودة الفريق من رأس الخيمة إلى الشارقة.

«الفوز بالدرع لم يكن عملاً فنياً فقط داخل الملعب».

«إبقاء الشارقة في القمة يتطلب جهوداً مضاعفة».