الوصل يختتم الموسم بالتعادل مع اتحاد كلباء

المصدر: أحمد طارق-دبي

تعادل الوصل مع اتحاد كلباء بهدف لكل فريق، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 34 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد "النمور" إلى 25 نقطة في المركز الـ 11.



انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، بعدما تقدم الوصل بالهدف الأول عن طريق علي صالح في الدقيقة 15، ورد اتحاد كلباء بهدف التعادل عن طريق المجري جوجاك في الدقيقة 30.



في المقابل لم يشهد الشوط الثاني أهدافاً أخرى، وتراجع أداء الفريقين لتنتهي المباراة بالتعادل.