الفجيرة يضمن البقاء في دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق-دبي

ضمن الفجيرة البقاء في دوري الخليج العربي، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-1، على استاد شباب الأهلي في العوير، ليرفع "الذئاب" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 12، بينما توقف رصيد "فرسان دبي" عند 53 نقطة في المركز الثاني.

تقدم شباب الأهلي بالهدف الأول من هجمة جميلة قادها الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، الذي لعب كرة خلف المدافعين، وصلت إلى مواطنه ماورو دياز الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى (15).

وارتفعت الإثارة بعدما أضاف المولدوفي لوفانور هنريكي الهدف الثاني، ولكن تم إلغاء الهدف بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، وتكرر المشهد نفسه بقيام الحكم أحمد عيسى باحتساب ركلة جزاء للفجيرة بعد الاستعانة بـ "الفار"، لكن تألق حارس شباب الأهلي، ماجد ناصر وتصدى لتسديدة الجزائري محمد بن يطو (34)، قبل أن يعود بن يطو ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني استعان الحكم مجدداً بتقنية "الفار" واحتسب ركلة جزاء أخرى للفجيرة أحرزها البرازيلي غابرييل فيرناندو في الدقيقة 61، قبل أ، يحسم البرازيلي صامويل روزا المباراة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90.