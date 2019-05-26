«عموري» يعود من جديد إلى المنتخب في عهد مارفيك

المصدر: منصور السندي - دبي

شهدت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الجديدة التي أعلن عنها المدير الفني الهولندي فان بيرت مارفيك وضمت 27 لاعبا، الإبقاء على 13 لاعباً ممن شاركوا في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات، وعودة نجم الأبيض ولاعب الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، كما سيغيب عن القائمة بشكل مؤقت لاعبو الوحدة بسبب المشاركة في دور الـ16 بأبطال آسيا.

ويعد عموري أبرز العائدين إلى قائمة الأبيض، بعد أن غاب طويلاً ولم يشارك في كأس آسيا الأخيرة، بسبب الإصابة في الرباط الصليبي منذ أكتوبر الماضي.

وتشكل عودة عموري إضافة كبيرة للمنتخب خلال مشواره المقبل، حيث تعافى أخيراً من الإصابة وأصبح جاهزاً للتدريبات.

ويستعد الأبيض لإقامة معسكر خارجي في سالزبورغ النمساوية من 13 إلى 22 يوليو المقبل في إطار التحضير للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي ستسحب قرعتها في يوليو المقبل، وتحديداً بعد نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفاً.

وتعد هذه أول مهمة رسمية لمارفيك مع المنتخب منذ تعاقد اتحاد الكرة معه في مارس الماضي. وضمت القائمة: عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري، محمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الاحبابي (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر)، علي صالح، علي سالمين (الوصل) الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني حسن المحرمي (بني ياس)، محمد شاكر (عجمان).

وشهدت القائمة أيضاً الى جانب عودة عموري عودة لاعب النصر حبيب الفردان، وضمت لأول مرة لاعب عجمان محمد علي شاكر، بجانب لاعب بني ياس حسن المحرمي.

والملاحظ أن القائمة خلت من بعض اللاعبين الذين كانوا يشكلون عنصراً أساسياً في كأس آسيا الأخيرة، مثل إسماعيل أحمد وعامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن ومحمد أحمد وفارس جمعة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأول على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بحيث يقام معسكر المنتخب الأول والأولمبي في الفترة ذاتها وفي المدينة والمنطقة نفسها لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي عن قرب.

القائمة شهدت أيضاً عودة لاعب النصر حبيب الفردان، وضمت لأول مرة لاعب عجمان محمد شاكر، ولاعب بني ياس حسن المحرمي.