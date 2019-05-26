الوصل يطلب ردَّ الدين من «النمور».. والجزيرة ينشد دوري الأبطال عن طريق «النصر»

المصدر: أحمد طارق ومحمد أبوإسماعيل - دبي

يسعى الوصل لرد الدين إلى اتحاد كلباء عندما يلتقي الفريقان في الجولة 26 من مباريات دوري الخليج العربي، الساعة الـ10 على استاد الوصل في زعبيل، خصوصاً أن «النمور» كان قد حقق أول فوز في تاريخه في الدوري على الوصل في الدور الأول، عندما تفوق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي التوقيت نفسه يلعب الظفرة مع عجمان على استاد محمد بن زايد، ويحتل الظفرة المركز العاشر برصيد 29 نقطة، ويتواجد البرتقالي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريقان إلى الفوز وتحسين مركزهما في قائمة ترتيب فرق الدوري، كما يستضيف النصر الجزيرة في مباراة تحصيلية لفريق النصر الذي جمع 33 نقطة وغير مؤهل للمشاركة في أي بطولة أو منافسة، بينما ستكون المباراة مهمة للجزيرة الذي ينافس على التواجد بالمربع الذهبي من أجل التواجد في دوري أبطال آسيا، حيث يملك 45 نقطة في المركز الرابع وينتظر نتيجة مواجهة الوحدة والعين التي تقام في التوقيت نفسه من أجل تحديد الفريقين المشاركين في البطولة الآسيوية المقبلة.

ويأمل «الفهود» أن ينهي الموسم بتحقيق الفوز، بعد خسارة الفريق في آخر مباراتين، أمام العين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة 25، وبالنتيجة نفسها أمام الزوراء العراقي في الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الوصل المركز التاسع في لائحة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويسعى للتقدم إلى المركز السابع في حال فوزه على اتحاد كلباء، وتعثر النصر وعجمان في الجولة نفسها، بينما يخوض «النمور» اللقاء دون أي ضغط، بعدما ضمن الفريق البقاء في الدوري، إذ يمتلك في رصيده 24 نقطة ضمن من خلالها احتلال المركز الـ11.

وعلى الجانب الآخر تشهد مباراة النصر والجزيرة عودة هداف فريق الجزيرة علي مبخوت، الذي غاب عن مباريات فريقه الخمس الأخيرة بسبب الإيقاف، ما أثر كثيراً على فريقه وعليه شخصياً، إذ خسر لقب هداف الدوري لصالح مهاجم الوحدة، الأرجنتيني تيغالي، الذي ابتعد بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه.