الجزيرة لن يجدد لــ 3 من الأجانب

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مصدر في نادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن شركة كرة القدم بالنادي تنوي عدم التجديد للمهاجم البرازيلي ليوناردو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وسيكون حراً.

وأضاف أن الشركة قررت أيضاً عدم التجديد للاعبي خط الوسط المغربي ناصر بارازيت والغاني أرنست أسانتي، وسيتم عرض اللاعبين للبيع، لعدم اقتناع إدارة الشركة بالمردود الذي قدماه في الموسم الحالي. وأشار في جانب آخر إلى أن إدارة شركة الكرة قررت الإبقاء على الكاميروني سباستيان سياني حتى نهاية عقده في موسم 2019 - 2020، في الوقت الذي لم يؤكد المصدر أو ينفي دخول النادي في مفاوضات مع مدافع فريق الفيصلي السعودي، البرازيلي إيجور روسي، لكنه ألمح إلى أن وكيل اللاعب يحرص على الاتصال بأندية عدة داخل الدولة منها الجزيرة من أجل تسويق لاعبه.